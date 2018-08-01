Проект трассы Джубга-Сочи жизненно необходим региону, заявил губернатор

КРАСНОДАР, 1 авг — РИА Новости. Новая скоростная трасса Джубга-Сочи, концепция проекта которого разработана Росавтодором, жизненно необходима для региона, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на трех федеральных чиновников сообщила, что Росавтодор предложил построить в Краснодарском крае новую четырехполосную скоростную трассу Джубга-Сочи, стоимость которой, по предварительным подсчетам, составит 1,2 триллиона рублей в ценах 2017 года. Если проект будет реализован, добраться от Джубги до Сочи можно будет всего за час: длина трассы составит около 119,5 километра, а расчетная скорость на ней — 120 километров в час, рассказал газете один из федеральных чиновников. Для автомобилистов, по его словам, проезд предполагается сделать бесплатным.

"Вопрос строительства такой дороги мы не раз поднимали на федеральном уровне, и для Краснодарского края очень важно, что сейчас инициатива детально рассматривается. Безусловно, это дорогой проект, но для нашего курортного региона он жизненно необходимый, наши прибрежные территории давно заслуживают такую трассу", — сказал журналистам Кондратьев.

По данным газеты, новая дорога должна пойти в обход населенных пунктов. Проект планируется разбить на четыре этапа: построить обход Туапсе предстоит за 199 миллиардов рублей (предполагается построить 10 мостов и семь тоннелей), обход Сочи — за 180 миллиардов рублей (16 тоннелей, 25 мостов и эстакад), обход поселка Лазаревское — за 130 миллиардов рублей, а также построить примерно 80 километров соединительных участков (стоимость оценивается в 700-800 миллиардов рублей).

Сообщается, что соединительный участок можно было бы построить к 2022 году, а обход Сочи — к 2023 году. Существующий обход проходит в черте города, он освободил от транзитного движения только центральную часть Сочи. Чтобы вид береговой линии получился идеальным, разрабатывался вариант переноса железной дороги на участке Сочи — Новороссийск от побережья вверх, сообщили изданию два чиновника, но такой вариант больше не рассматривается.

Начать реконструкцию дороги Джубга-Сочи Росавтодор надеется уже в 2019 году, говорил в апреле замглавы Росавтодора Игорь Астахов, но никаких подробностей тогда не сообщил. По словам источника газеты, из-за стоимости проекта, решение по нему будет принято после оценки других инфраструктурных проектов, которые сейчас находятся на рассмотрении.