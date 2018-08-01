В Москве окончен прием заявок организаций на участие в программе капремонта

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Прием заявок подрядных организаций на участие в программе капремонта завершен в Москве, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"Завершился прием заявок для включения в реестр подрядных организаций, которые будут выполнять в столице работы по капитальному ремонту. Всего подано 288 заявок, результаты подведут до 13 августа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что все организации, успешно прошедшие предварительный отбор, в течение трех лет смогут участвовать в аукционах на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов. На сегодняшний день в реестр включено почти 800 организаций.

"Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы реализуется с июля 2015 года. Сегодня программа включает 27 тысяч 749 домов общей площадью более 240 миллионов квадратных метров, запланирован ремонт более 350 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов и замена 112 тысяч лифтов", — рассказали в пресс-службе.

Список работ, проводимых в Москве в рамках капитального ремонта, расширен по сравнению с установленным ЖК РФ. Наряду с ремонтом основных инженерных систем и элементов домов в него включены ремонт систем дымоудаления и пожарного водопровода, внутреннего водостока, замена мусоропроводов, а с 2017 года — замена оконных блоков в местах общего пользования.