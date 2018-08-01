Нефть дешевеет на данных API о неожиданном росте запасов в США

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются в среду утром, инвесторы негативно восприняли данные Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов нефти в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.16 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,24% — до 74,03 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,51%, до 68,41 доллара за баррель.

"Данные API показали значительный прирост (запасов нефти в США — ред.). Поэтому все внимание будет сосредоточено на вечерних данных минэнерго страны", — приводит агентство Рейтер мнение главного рыночного стратега AxiTrader Грега Маккенны (Greg McKenna).

В ночь на среду API сообщил, что за неделю по 28 июля коммерческие запасы нефти в США поднялись на 5,6 миллиона баррелей, или на 1,4%, до 410,5 миллиона баррелей. При этом запасы бензина опустились на 791 тысячу баррелей, дистиллятов — выросли на 2,9 миллиона баррелей. Запасы сырья на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) сократились за период на 930 тысяч баррелей, согласно данным API.

В среду вечером будут обнародованы официальные данные министерства энергетики страны. Аналитики полагают, что запасы снизились на 2,8 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 402,1 миллиона баррелей.