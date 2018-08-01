СМИ сообщили о планах построить в России дорогу за 1,2 триллиона рублей

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. "Росавтодор" планирует построить на Черноморском побережье России автомагистраль стоимостью в 1,2 триллиона рублей. Об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на трех федеральных чиновников.

Четырехполосная скоростная трасса, по данным издания, станет кратчайшим путем между Сочи и Джубгой. Если проект будет реализован время в пути сократится с четырех до одного часа.

Новая трасса должна пройти в обход населенных пунктов. Проект планируется реализовать в четыре этапа.

По данным издания, в качестве финансирования проекта рассматривается сценарий государственно-частного партнерства.