ПЕКИН, 1 авг – РИА Новости. "Торговая война" Китая и США может нанести сильный удар по развитию американского города Лос-Анджелес, власти которого опасаются масштабной потери рабочих мест и резкого замедления роста экономики до уровня 0-1%, при том, что без торговых трений этот показатель мог достичь 5-6%, заявил мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти.

"Мы несомненно будем наблюдать потерю рабочих мест, сокращение рабочих часов, значительное снижение уровня зарплат, и это именно то, как ("торговая война" – ред.) отражается на реальных людях", — заявил Гарсетти в интервью изданию South China Morning Post во время недавнего посещения Гонконга.

По его словам, главные опасения властей связаны с ожиданием сокращения грузооборота до 20% в двух главных портах штата Калифорния – порту Лос-Анджелеса и порту Лонг-Бич. Сокращение объема грузов соответственно приведет к необходимости сокращения сотрудников портов. По предварительным прогнозам, работу могут потерять до 200 тысяч человек.

"В Лос-Анджелесе будут семьи, которые не смогут прокормить своих детей из-за сокращения рабочих часов в портах, рабочие, занятые в строительстве, также будут приносить домой небольшие суммы денег", — добавил Гарсетти.

Лос-Анджелес на сегодняшний день является крупнейшим контейнерным портом США и первым по объему грузооборота с Китаем, только в прошлом году через порт прошло грузов на общую сумму 284 миллиарда долларов, из которых 145 миллиардов долларов приходятся на торговлю с Китаем.

"Мы опечалены потерей китайских инвестиций, потерей китайских туристов и студентов, но это не причина говорить "ок" этой глупой торговой войне, которую мы, возможно, могли бы предотвратить", — отметил мэр.

Введение пошлин на китайскую сталь в значительной мере отразилось на ценах и на планах строительства в городе, к примеру, власти Лос-Анджелеса были вынуждены отложить строительство 15 линий для автобусов и рельсового транспорта.

Он подчеркнул, что для решения существующих проблем, стороны должны возобновить открытый и честный диалог.

"Торговая война" между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

Трамп позднее заявил о готовности ввести пошлины на весь китайский импорт, если в этом возникнет необходимость. Согласно данным Бюро переписи населения США, в 2017 году объем ввоза китайских товаров в США составил 505,5 миллиарда долларов по сравнению со 129,9 миллиарда долларов экспорта американских товаров в Китай.