Поисковый портал Snik.co представил функционал для отслеживания скидок

Поисковый портал для любителей шопинга Snik.co представил новую пользовательскую опцию для комфортного отслеживания максимальных скидок на популярные бренды.

По мнению сотрудников портала, специально разработанный алгоритм позволит следить за выгодными предложениями и самыми свежими новинками в каталогах, причем только в выбранных категориях товаров и производителей. Скидки на сайтах могут достигать 40% и более.

Опция работает следующим образом. Допустим, вас интересуют сумки определенного бренда. Вы переходите в тематический раздел портала, оставляете в специальной графе адрес своей электронной почты и ждете рассылки. Поисковый портал сам отслеживает лучшие предложения относительно сумок конкретного бренда, составляя индивидуальный список позиций для отправки вам.

Также в рассылку включаются сумки, только что появившиеся в рамках новых коллекций. Рассылка производится не чаще одного раза в неделю и не накладывает на пользователя каких-либо обязательств.

За простым и понятным функционалом новой опции скрывается сервис со сложным алгоритмом. Он отслеживает изменения актуальных цен, систематизирует скидки и распродажи, чтобы в итоге выбрать позиции магазинного каталога с максимальной выгодой для конечного покупателя. При этом пользователю не нужно производить никаких дополнительных манипуляций — просто дать свое согласие на рассылку и ждать новостей для доступа к эксклюзивным предложениям.

Snik.co — поисковый портал, который собирает и актуализирует информацию о популярных группах товаров, включая модную одежду, аксессуары, мебель для дома и цифровую технику. Согласно информации на официальном сайте Snik.co, в каталоге поискового портала представлено более 7 000 000 позиций, и эта цифра растет. На сайте собраны товары многих популярных магазинов. Учитывая ассортимент, новая опция позволит в удобном формате следить только за любимыми брендами и отсеивать нерелевантную информацию.

Непосредственное оформление покупки проходит на страницах официальных торговых представительств магазинов в интернете. Получить подробную информацию о сроках доставки в ваш город, об условиях обмена и возврата товара вы можете на сайтах магазинов-партнеров.

*Snik —Сник

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