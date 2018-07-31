Строительство участка "Каспия" в обход Борисоглебска начнется в 2019 году

ВОРОНЕЖ, 31 июл — РИА Новости. Строительство участка трассы Р-22 "Каспий" стоимостью более 5 миллиардов рублей в обход города Борисоглебск в Воронежской области начнется в 2019 году и продлится свыше полутора лет, сообщил во вторник во время рабочей поездки в Борисоглебский городской округ заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев.
"Осенью будет выбран подрядчик, и со следующего года стройка начнется. Нам обещали ускорить строительство – построить чуть больше, чем за полтора года. Думаю, что это будет очень важный объект для жизни Борисоглебска, для людей, в первую очередь, решающий задачи экологии и безопасности, — сказал Гордеев.
Как информируют областные власти, общая стоимость объекта – свыше 5 миллиардов рублей.
Согласно проектной документации, разработанной Федеральным дорожным агентством, участок автодороги Р-22 "Каспий" протяженностью 15 километров с четырьмя развязками и мостом через реку Ворона планировалось построить в течение двух лет.