Строительство участка "Каспия" в обход Борисоглебска начнется в 2019 году

ВОРОНЕЖ, 31 июл — РИА Новости. Строительство участка трассы Р-22 "Каспий" стоимостью более 5 миллиардов рублей в обход города Борисоглебск в Воронежской области начнется в 2019 году и продлится свыше полутора лет, сообщил во вторник во время рабочей поездки в Борисоглебский городской округ заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев.

Сейчас по центральной улице Борисоглебска, второго по величине города Воронежской области, проходит автомобильная дорога федерального значения Р-22 "Каспий" с интенсивностью движения более 10 тысяч автомобилей в сутки. На этой же улице расположены школа, детский сад, центральная районная больница и жилые дома. Как отмечает правительство региона, рост интенсивности движения, в том числе — за счет крупногабаритного транспорта, негативно сказывается на безопасности дорожного движения в условиях тесной застройки города и экологической обстановке. Новая дорога призвана решить проблемы с высоким потоком транспорта через Борисоглебск.

"Осенью будет выбран подрядчик, и со следующего года стройка начнется. Нам обещали ускорить строительство – построить чуть больше, чем за полтора года. Думаю, что это будет очень важный объект для жизни Борисоглебска, для людей, в первую очередь, решающий задачи экологии и безопасности, — сказал Гордеев.

Как информируют областные власти, общая стоимость объекта – свыше 5 миллиардов рублей.

Согласно проектной документации, разработанной Федеральным дорожным агентством, участок автодороги Р-22 "Каспий" протяженностью 15 километров с четырьмя развязками и мостом через реку Ворона планировалось построить в течение двух лет.

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