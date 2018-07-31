"Силовые машины" выиграли конкурс на поставку турбин для ТЭС в Иране

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. "Силовые машины" выиграли конкурс ООО "ИК "Технопромэкспорт" на поставку паровых турбин для строящейся ТЭС "Сирик" в Иране, говорится в материалах закупки.

"Силовые машины" по условиям конкурса поставят четыре комплекта паротурбинных установок, вспомогательное оборудование и запчасти к ним на 73 месяца эксплуатации. Также компания предоставит услуги инжиниринга, шеф-надзора за монтажом и пуско-наладкой турбин, обучения персонала.

Начальная, она же максимальная цена договора составляла 203,4 миллиона евро. "Силовые машины" победили в конкурсе с заявкой в 171,7 миллиона евро.

В середине декабря 2016 года российская компания "Технопромэкспорт" и Холдинговая компания по производству электроэнергии на теплостанциях Ирана подписали соглашение о строительстве теплоэлектростанции "Сирик" в Иране, предусматривающее финансирование со стороны России в 1,2 миллиарда евро. В феврале 2017 года Россия и Иран приступили к строительству ТЭС мощностью 1,4 ГВт в городе Бендер-Аббасе на юге Ирана. Предполагается, что строительство займет около четырех с половиной лет.

ООО "ИК "Технопромэкспорт" специализируется на инжиниринге в электроэнергетике. Согласно единому государственному реестру юридических лиц, компания на 35% принадлежит госкорпорации "Ростех" и на 65% — президенту футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру.