ЕС пока не нужны новые СПГ-терминалы, считает эксперт

ЛОНДОН, 31 июл – РИА Новости, Наталья Копылова. Строительство новых 9-11 терминалов в Евросоюзе под сжиженный природный газ (СПГ) из США может быть нецелесообразным из-за низкой нагрузки на имеющиеся терминалы, считает старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Тьерри Брос.
По мнению Броса, существующие в настоящее время 24 СПГ-терминала в Европе работают с загрузкой примерно на одну четверть своих мощностей, что пока позволяет принимать и увеличивать объем импортного топлива. Кроме этого, в ЕС существуют собственные планы по строительству новых СПГ-терминалов в Хорватии, Греции, на Кипре и в Ирландии.
"Спрос на газ в Европе продолжит рост, поскольку нам необходимо отойти от угля. Однако локальное производство газа быстро сокращается, поэтому ЕС будет импортировать все больше и больше газа", — заметил РИА Новости эксперт.
Кроме этого, более дорогому по стоимости СПГ из США придется конкурировать с менее дорогим "голубым топливом", поступающим в Европу по трубопроводам из России, подчеркнул Брос.