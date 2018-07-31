Минтранс Поморья ожидает удвоения размеров дорожного фонда

АРХАНГЕЛЬСК, 31 июл — РИА Новости. Министерство транспорта Архангельской области готовит предложения по дорожным объектам, которые требуют первоочередного финансирования со стороны федерального центра, сообщает пресс-центр облправительства.

Как ранее сообщил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, регионы России в ближайшие шесть лет получат дополнительно 514 миллиардов рублей из бюджета РФ на приведение региональных дорог в нормативное состояние.

"С учётом того, что в нынешнем году объём регионального дорожного фонда составляет около 4,1 миллиарда рублей, мы можем говорить о том, что объём "дорожных денег" в Поморье фактически будет удвоен", — привели в пресс-службе слова замминистра транспорта Архангельской области Дениса Кулижникова.

Ожидается, что теперь в нацпроект "Безопасные и качественные дороги" вместе с другими агломерациями с населением 100-300 тысяч человек, попадет и агломерация "Большой Архангельск", включающая Архангельск, Северодвинск, Новодвинск и Приморский районы.

"Радует, что Архангельская область попала в новый разрабатываемый национальный проект. Это позволит серьезно улучшить ситуацию на дорогах в регионе", — привели в пресс-службе слова губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

Президент РФ Владимир Путин после инаугурации 7 мая подписал новый майский указ, определяющий основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Среди целей, которые предполагается достигнуть в этот срок, увеличение доли автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 года).

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