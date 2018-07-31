УФА, 31 июл — РИА Новости. Сырья для производства соды в Башкирии осталось на 3,5 года, единственной возможностью для продолжения производства является разработка горы Тра-тау, которая находится на особо охраняемой территории, сообщил РИА Новости руководитель управления по недропользованию Башкирии Алексей Грицук.

Во вторник источник в Башкирской содовой компании (БСК) сообщил РИА Новости, что она может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. По словам источника, на сегодняшний день компании не предоставлено месторождение известняка, пригодного по химическим свойствам для производства соды. Единственно возможный для компании источник сырья имеет особый статус, не позволяющий начать его разработку. Источник уточнил, что для запуска нового месторождения потребуется минимум пять лет, а также отметил, что руководство компании рассматривает возможность сократить персонал на 50%.

"Сейчас содовая компания берет сырье только с одного месторождения Шах-тау, и его осталось только на 3,5 года. Компания много лет изучала другие месторождения, запрашивали, какие направления изучать, брали лицензии, но сырье не подходило", — рассказал Грицук.

По его словам, для производства соды необходимо специфическое сырье, и предприятие строилось на этом месте под известняк гор Шиханов. "В этом районе в качестве сырьевой альтернативы для компании остались три горы – Юрак-тау, Куш-тау и Тра-тау. Куш-тау разведывали в последний раз в 2010 году, но известняк не подошел под оборудование завода, сырье Юрак-тау тоже не подходит из-за примесей глины и других элементов. На сегодня единственной альтернативой для разработки остается самая большая гора Тра-тау", — пояснил главный геолог Башкирии.

Гора Тра-тау находится на особо охраняемой территории, власти Башкирии в 1999 году наделили эту гору статусом памятника республиканского значения.

Акционерное общество "Башкирская содовая компания" (входит в группу "Башхим") было образовано в мае 2013 года в результате объединения ОАО "Сода" и ОАО "Каустик". Компания занимает первое место в России и Европе, а также шестое место в мире по производству кальцинированной и пищевой соды, а также является одним из лидеров по производству каустической соды и ПВХ в РФ. Продукция, помимо России, поставляется в страны СНГ, Европы, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.