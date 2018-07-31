Эксперт предположил, когда в России начнут продавать машины за криптовалюту

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Один из крупнейших автодилерских холдингов РФ "АвтоСпецЦентр" рассчитывает стать пионером в реализации машин за криптовалюту в стране и предполагает, что может начать такие продажи автомобилей через два года, рассказал журналистам гендиректор входящего в АСЦ "Ауди Центр Таганка" Андрей Туркин.
По его словам, есть очень много нюансов, связанных с российским законодательством. "Но вообще, если у нас не будет преград со стороны законодательства, если будет всё продолжаться как сейчас, то это (продажи машин за криптовалюты – ред.) неизбежность, и мы точно будем пионерами в этом", — отметил Туркин, добавив, что разработка этого вопроса в компании уже ведется.
Банк России неоднократно заявлял, что не считает допустимым обмен криптовалют на рубли, валюту или иное имущество, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных операций. В то же время регулятор считает допустимым разрешить такой обмен для токенов, выпускаемых в рамках российских ICO и не имеющих платежной функции.