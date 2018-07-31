Эксперт предположил, когда в России начнут продавать машины за криптовалюту

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Один из крупнейших автодилерских холдингов РФ "АвтоСпецЦентр" рассчитывает стать пионером в реализации машин за криптовалюту в стране и предполагает, что может начать такие продажи автомобилей через два года, рассказал журналистам гендиректор входящего в АСЦ "Ауди Центр Таганка" Андрей Туркин.

"Думаю, это 2020-2021 годы, если говорить про "АвтоСпецЦентр". Хотя, может и в 2020 году. Она (продажа – ред.) может быть, я хочу развить это направление. Это необязательно за биткоин, возможно, продажи будут осуществляться и за другие криптовалюты", — сказал собеседник в ответ на вопрос о планах по продаже машин за криптовалюту.

По его словам, есть очень много нюансов, связанных с российским законодательством. "Но вообще, если у нас не будет преград со стороны законодательства, если будет всё продолжаться как сейчас, то это (продажи машин за криптовалюты – ред.) неизбежность, и мы точно будем пионерами в этом", — отметил Туркин, добавив, что разработка этого вопроса в компании уже ведется.

Правовой статус криптовалют, ICO, майнинга и краудфандинга в России пока не определен. В марте в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Все они уже прошли первое чтение. В частности, один из законопроектов дает определение "цифровым финансовым активам", относя к ним криптовалюту и токен. При этом прямо устанавливается, что такие активы не являются законным средством платежа на территории РФ.

Банк России неоднократно заявлял, что не считает допустимым обмен криптовалют на рубли, валюту или иное имущество, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных операций. В то же время регулятор считает допустимым разрешить такой обмен для токенов, выпускаемых в рамках российских ICO и не имеющих платежной функции.