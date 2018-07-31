Дальнему Востоку предлагают участие в оплате модернизации электростанций

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Минэнерго РФ предлагает оплатить модернизацию тепловых электростанций (ТЭС) на Дальнем Востоке за счет потребителей всей страны, в том числе дальневосточных, а не только европейской части РФ, Урала и Сибири, сообщил журналистам замминистра энергетики Вячеслав Кравченко.

По словам Кравченко, 30 июля Минэнерго направило на согласование в другие федеральные органы власти проект постановления кабмина о программе модернизации до 39 ГВт ТЭС. Ее стоимость для потребителей оценивается в 1,35 триллиона рублей.

Проекты модернизации будут отбираться на конкурсной основе, но для Дальнего Востока сделали исключение. В июне Минэнерго предложило, чтобы ТЭС под модернизацию определяла правкомиссия по электроэнергетике по предложению министерства, а окупались проекты за счет надбавки к цене на мощность для потребителей вне Дальнего Востока.

Как пояснил Кравченко, по сути в регионе необходима замена старых станций на новые. В первую очередь будут отобраны станции, важные для работы энергосистемы, но уже старые. По этим станциям их владелец (на Дальнем Востоке в основном "Русгидро") представит проект модернизации с посчитанной стоимостью, его должна утвердить правкомиссия. Уровень доходности проектов будет как для всех остальных в РФ — базово 14%, плюс корректировка с учетом доходности облигаций федерального займа.

"Финансирование будет осуществляться за счет надбавки, собираемой с потребителей первой, второй ценовой зоны (европейская часть РФ, Урал и Сибирь — ред.) и Дальнего Востока. То есть финансирование за счет всей страны фактически этих объектов… Мы считаем, что эта надбавка должна распределяться на всех одинаково", — сообщил Кравченко.

По его словам, для программы модернизации на Дальнем Востоке требуется принятие отдельного федерального закона, скорее всего, это произойдет после конкурса проектов в остальной части РФ. Он отметил, что для Дальнего Востока отбор проектов может пройти в начале 2019 года. При затягивании сроков модернизации компанией будет снижаться размер надбавки, за счет которой финансируется проект. Минэнерго уже может подтвердить, что из предложенных "Русгидро" для этой программы четырех электростанций две точно нужны — это Хабаровская ТЭЦ-1 и Артемовская ТЭЦ-2.