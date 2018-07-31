В Липецкой области к концу года построят более миллиона "квадратов" жилья

ЛИПЕЦК, 31 июл — РИА Новости. Липецкая область планирует к концу текущего года довести темп по вводу жилья до 1 миллиона квадратных метров, при этом на душу населения по итогам полугодия приходится — 0,33 квадратных метров, что делает регион лидером среди областей Центрально-Черноземного района по этому показателю, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы администрации Липецкой области.

"По прогнозам к концу 2018 года Липецкая область выйдет по объёму строительства до 1 миллиона квадратных метров",- сказал собеседник агентства.

По его словам в первом полугодии 2018 года стабильно растет объем строительно-монтажных работ (СМР). Так за шесть месяцев текущего года в Липецкой области объем СМР составил 19,4 миллиарда рублей или 106% к уровню 2017 года, в то время как в Российской Федерации — 99%.

Он добавил, что в 2018 году управление строительства и архитектуры Липецкой области участвует в реализации мероприятий девяти государственных областных программ. На строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры в 2018 году планируется направить 2,8 миллиарда рублей. На условиях софинансирования с федеральным бюджетом в текущем году осуществляется строительство общеобразовательных школ в 30-м и 31-м микрорайонах города Липецка, детского сада в микрорайоне "Елецкий".

Кроме того, планируется начать строительство семи корпусов ясельных групп в существующих дошкольных образовательных учреждениях Липецка, завершение строительства и ввод которых запланирован на 2019 год.

Помимо этого, продолжается реализация программы строительства новых сельских домов культуры и офисов врача общей практики, инициированной главой региона Олегом Королевым. Всего в текущем году запланирован ввод в эксплуатацию 18 объектов.

"Наши строители набрали хороший ритм. Необходимо сохранять высокие темпы строительства и создавать всю необходимую для дальнейшего развития жилых микрорайонов и поселков инфраструктуру. Липецкая область продолжит выполнять задачу по повышению качества жизни населения, а также равномерного развития территорий", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.

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