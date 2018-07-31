Проблему Башкирской содовой компании могут вынести на федеральный уровень

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от Башкирии Михаил Бугера предложил рассмотреть проблему отсутствия месторождений известняка для производства соды в Башкирии на федеральном уровне.
"Есть проблемы с поиском источников сырья для этой компании. Дело в том, что пригодные для разработки территории имеют статус особо охраняемых природных территорий. Они защищены законодательством, и тут, мне кажется, на региональном уровне эту проблему тяжело решать, необходимо решение на федеральном уровне", — сказал Бугера РИА Новости.
Парламентарий отметил, что предприятие занимает монопольное или близкое к монопольному положение в производстве ряда компонентов для многих смежных отраслей промышленности. Кроме того, добавил он, компания ежегодно перечисляет большие финансовые ресурсы в бюджеты всех уровней. Особое значение БСК имеет для Стерлитамака, где расположено производство.
"Закрытие такого производства, как Башкирская содовая компания, стало бы большой потерей и для экономики Республики Башкортостан, и для Российской Федерации в целом", — заявил Бугера.
"Только работающих на предприятии – около 8 тысяч человек. Если брать с членами семей – вдвое больше. А если брать ветеранов предприятия и тех, кто работает в организациях-смежниках, — это около 35 тысяч человек. Закрытие этого предприятия, на мой взгляд, недопустимое явление", — подчеркнул он.
Акционерное общество "Башкирская содовая компания" (входит в Группу "Башхим") было образовано в мае 2013 года в результате объединения ОАО "Сода" и ОАО "Каустик". Компания занимает первое место в России и Европе, а также шестое место в мире по производству кальцинированной и пищевой соды, а также является одним из лидеров по производству каустической соды и ПВХ в РФ.
Продукция компании, помимо России, поставляется в страны СНГ, Европы, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.