Проблему Башкирской содовой компании могут вынести на федеральный уровень

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от Башкирии Михаил Бугера предложил рассмотреть проблему отсутствия месторождений известняка для производства соды в Башкирии на федеральном уровне.

Во вторник источник в Башкирской содовой компании (БСК) сообщил РИА Новости, что компания может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. По словам источника, на сегодняшний день компании не предоставлено месторождение известняка, пригодного по химическим свойствам для производства соды. Единственно возможный для компании источник сырья имеет особый статус, не позволяющий начать его разработку. Он уточнил, что для запуска нового месторождения потребуется минимум пять лет. Источник отмечал, что руководство компании рассматривает возможность сократить персонал на 50 процентов.

"Есть проблемы с поиском источников сырья для этой компании. Дело в том, что пригодные для разработки территории имеют статус особо охраняемых природных территорий. Они защищены законодательством, и тут, мне кажется, на региональном уровне эту проблему тяжело решать, необходимо решение на федеральном уровне", — сказал Бугера РИА Новости.

Парламентарий отметил, что предприятие занимает монопольное или близкое к монопольному положение в производстве ряда компонентов для многих смежных отраслей промышленности. Кроме того, добавил он, компания ежегодно перечисляет большие финансовые ресурсы в бюджеты всех уровней. Особое значение БСК имеет для Стерлитамака, где расположено производство.

"Закрытие такого производства, как Башкирская содовая компания, стало бы большой потерей и для экономики Республики Башкортостан, и для Российской Федерации в целом", — заявил Бугера.

"Только работающих на предприятии – около 8 тысяч человек. Если брать с членами семей – вдвое больше. А если брать ветеранов предприятия и тех, кто работает в организациях-смежниках, — это около 35 тысяч человек. Закрытие этого предприятия, на мой взгляд, недопустимое явление", — подчеркнул он.

Акционерное общество "Башкирская содовая компания" (входит в Группу "Башхим") было образовано в мае 2013 года в результате объединения ОАО "Сода" и ОАО "Каустик". Компания занимает первое место в России и Европе, а также шестое место в мире по производству кальцинированной и пищевой соды, а также является одним из лидеров по производству каустической соды и ПВХ в РФ.

Продукция компании, помимо России, поставляется в страны СНГ, Европы, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.