Итальянцы планируют производить до 30 тысяч тонн пшеницы в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ, 31 июл — РИА Новости. Итальянские компании планируют производить в Оренбургской области до 30 тысяч тонн пшеницы сорта "Рустикано" в год, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

По его словам, поставки зерна твердой пшеницы для итальянской компании "Barilla" могут начаться уже в следующем году.

"Рустикано" является самым популярным брендом в Италии и относится к потенциально высококачественным сортам с индексом глютена более 90%, стекловидностью более 22%, протеином до 17-18%. Италия производит 4,5 миллиона тонн зерна пшеницы твердых сортов, еще столько же импортирует, главным образом из Канады. Культивация сорта "Рустикано" в Оренбургской области позволит начать закупки ценного зерна в России", — сказал собеседник агентства.

Как сообщили в Минсельхозе региона, несколько хозяйств области уже приступили к выращиванию "Рустикано". Обеспечить рынок сбыта оренбургским производителям намерен альянс итальянских производителей.

"Восток Оренбургской области — зона, благоприятная для выращивания пшеницы твердых сортов. Это направление семеноводства является одним из приоритетов для агрокомплекса региона — пшеница твердых сортов высоко ценится на международном рынке. Хорошие результаты показывает производство зерна сорта местной селекции "Гордея". Предложение итальянской стороны интересно тем, что открывает оренбургским аграриям доступ к новым "высоким" агротехнологиям и качественному семенному фонду", — процитировали в пресс-службе исполняющего обязанности министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Валерия Новоженина.

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