ЮУПК построит в Оренбуржье комплекс глубокой переработки углеводородов

ОРЕНБУРГ, 31 июл — РИА Новости. Южно-Уральская промышленная компания приступила к строительству в Оренбургской области комплекса глубокой переработки углеводородного сырья мощностью до 1,5 миллиона тонн в год, инвестиции составят 12 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

Предприятие будет производить широкую фракцию светлых углеводородов, вакуумный газойль и дорожный битум.

"Новый проект Южно-Уральской промышленной компании будет способствовать успешному развитию нефтегазовой отрасли не только Оренбуржья, но и нашего соседа — Казахстана. В ходе межгосударственного диалога на самом высоком уровне не раз говорилось о важности развития кооперационных связей между приграничными регионами двух государств. В данном случае решается и эта важнейшая экономическая задача. Запуск комплекса в эксплуатацию откроет новые горизонты для региональных топливно-энергетических комплексов по обе стороны российско-казахстанской границы", — процитировали в пресс-службе губернатора региона Юрия Берга.

В пресс-службе добавили, что Южно-Уральская промышленная компания инвестирует в строительство 12 миллиардов рублей. Новый комплекс обеспечит рабочими местами 300 оренбуржцев и увеличит объемы налоговых поступлений в бюджет региона.

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