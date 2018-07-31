Эксперт оценил стоимость строительства заявленных Трампом СПГ-терминалов

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Строительство 9-11 новых терминалов для приема американского сжиженного природного газа (СПГ), о которых заявил президент США Дональд Трамп, может обойтись Евросоюзу примерно в 10 миллиардов евро, заявила РИА Новости директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.
А в понедельник Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте заявил, что Соединенные Штаты и ЕС обсуждают строительство 9-11 СПГ-терминалов в Европе под американский СПГ. Он также отметил, что строительство будет осуществляться за счет ЕС.
"Многое будет зависеть от выбора типа приемных терминалов: стационарный или плавучий (последний, как правило, обходится дешевле), а также от их мощности и ряда других факторов. Так, французский СПГ-терминал Dunkirk мощностью 9,5 миллиарда кубометров, запущенный в 2017 году, обошелся инвесторам в 1,23 миллиарда евро, сопоставимая сумма была заплачена за заработавший в 2016 году польский Swinoujscie, хотя его пропускная способность в два раза ниже", — сказала Белова.
"Более того, такая эксклюзивность поставщика (использование терминала только для нужд поставщиков СПГ из США) будет противоречить горячо отстаиваемым европейцами правилам конкуренции, а именно обязательному доступу третьих сторон к инфраструктуре", — также добавила Белова.