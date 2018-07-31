Эксперт оценил стоимость строительства заявленных Трампом СПГ-терминалов

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Строительство 9-11 новых терминалов для приема американского сжиженного природного газа (СПГ), о которых заявил президент США Дональд Трамп, может обойтись Евросоюзу примерно в 10 миллиардов евро, заявила РИА Новости директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.

В среду в совместном заявлении глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и Трамп сообщили, что Евросоюз хочет увеличить импорт СПГ из США для диверсификации своего энергоснабжения. Кроме того, Юнкер сообщил, что ЕС готов инвестировать в строительство новых терминалов для приема СПГ, в основном из США, если цены будут конкурентоспособными.

А в понедельник Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте заявил, что Соединенные Штаты и ЕС обсуждают строительство 9-11 СПГ-терминалов в Европе под американский СПГ. Он также отметил, что строительство будет осуществляться за счет ЕС.

"Многое будет зависеть от выбора типа приемных терминалов: стационарный или плавучий (последний, как правило, обходится дешевле), а также от их мощности и ряда других факторов. Так, французский СПГ-терминал Dunkirk мощностью 9,5 миллиарда кубометров, запущенный в 2017 году, обошелся инвесторам в 1,23 миллиарда евро, сопоставимая сумма была заплачена за заработавший в 2016 году польский Swinoujscie, хотя его пропускная способность в два раза ниже", — сказала Белова.

"Таким образом, создание излишней инфраструктуры для приема американского СПГ обойдется европейцам где-то в 10 миллиардов евро", — резюмировала она. Эксперт при этом отмечает, что в целом планы строительства в Европе новой инфраструктуры подобного типа вызывают удивление на фоне общей недозагруженности уже имеющихся СПГ-терминалов. Так, сегодня 11 европейских стран (включая Турцию) располагают 33 терминалами для приема СПГ общей мощностью 227 миллиардов кубометров, но их средняя загрузка в 2017 году составляла всего 27%.

"Более того, такая эксклюзивность поставщика (использование терминала только для нужд поставщиков СПГ из США) будет противоречить горячо отстаиваемым европейцами правилам конкуренции, а именно обязательному доступу третьих сторон к инфраструктуре", — также добавила Белова.