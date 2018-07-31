Депутат посоветовал использовать РД-180 для продвижения других товаров

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Первый заместитель председателя думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев призвал Роскосмос увязывать поставки российских ракетных двигателей в США с продвижением на американский рынок и других российских комплектующих.

Ранее глава НПО "Энергомаш" (производитель двигателей) Игорь Арбузов рассказал в интервью РИА Новости о заключенном контракте на поставку в США еще шести двигателей РД-180 в 2020 году. До этого как с российской, так и с американской стороны неоднократно предлагали ограничить поставки.

"Считаю, что руководство Роскосмоса должно больше руководствоваться не экономическими критериями, а геополитической ситуацией, формируя преференции для снятия с российских товаров ограничений на американских рынках", — сказал Гутенев РИА Новости.

По его словам – шесть двигателей – слишком малое количество, особенно по сравнению с первым контрактом, заключенным в 1997 году и подразумевавшим поставку 101 двигателя РД-180. Гутенев напомнил, что США планировали создать производство аналогичных двигателей за три-четыре года, но "проходили годы, и сроки не просто отодвигались, но они еще и удлинялись".

После этого в США приняли решение продолжить закупку РД-180 у России, но сконцентрироваться при этом на создании многоразового метанового двигателя.

"Два года назад был заключен очередной контракт на 20 двигателей РД-180, поскольку американцам было необходимо вывести 18 военных спутников. Очень показательно было то, что в марте конгресс США принял решение о запрете покупки в России этих двигателей и санкции против "Энергомаша", а уже в апреле эти санкции были сняты", — отметил Гутенев.