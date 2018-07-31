"Ростелеком" осуществит закупки для видеонаблюдения довыборов в Госдуму

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Правительство РФ назначило "Ростелеком" единственным исполнителем закупок услуг для организации видеонаблюдения и трансляции дополнительных выборов в Госдуму в сентябре, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Также руководителям высших исполнительных органов государственной власти регионов РФ и органам местного самоуправления рекомендовано, среди прочего, обеспечить доступ представителей "Ростелекома" в помещения для голосования избирательных участков и помещения территориальных избирательных комиссий для монтажа, настройки и техобслуживания соответствующего оборудования, следует из документа.
Центризбирком ранее назначил на единый день голосования 9 сентября довыборы в семи одномандатных округах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными. ЦИК получил документы для выдвижения кандидатов-одномандатников на предстоящих довыборах от десяти партий, все списки ведомством были заверены, в целом они включали в себя 44 кандидата. Кроме того, в этих выборах участвуют еще четверо кандидатов-самовыдвиженцев.