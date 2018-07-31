РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Торговая война с США для Китая скорее зарядка, заявил политолог

07490
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкУлица Фуксинг в Пекине. Архивное фотоУлица Фуксинг в Пекине. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

ПЕКИН, 31 июл – РИА Новости. Вашингтон начал торговую войну с Пекином с целью остановить процесс модернизации Китая, в котором США видят соперника, однако для КНР эта война – скорее "упражнение для укрепления внутренних органов", нежели вопрос жизни и смерти, считает китайский политолог Сы Манань.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС на саммите в Йоханнесбурге. 27 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
"Большая семерка" против БРИКС: кто победит в торговой войне
"Во-первых, хотел бы отметить, что торговая война США с Китаем не имеет ничего общего с торговым дефицитом, администрация президента Дональда Трампа просто выбрала это в качестве повода. Главное свойство этой торговой войны в том, что США шантажируют Китай с целью остановить процесс модернизации КНР", — заявил эксперт РИА Новости.

По его словам, "США все это необходимо для обеспечения сохранности своего статуса гегемона, и обе американские партии пришли к консенсусу по вопросу необходимости начала торговой войны. Китай пытается решить имеющиеся разногласия через ВТО, однако США нарушают правила ВТО и пытаются найти иной путь".

Он также добавил, что "торговая война США для Китая не более чем "упражнение для укрепления внутренних органов", а не вопрос жизни и смерти. Китай поднимает на новый уровень свое производство, постепенно проводит политику реформ и открытости, в будущем это приведет к большей конкурентоспособности китайских товаров. Через несколько лет США поймут, какую они допускают сейчас ошибку".

Вероломная техника Трампа

Флаги Китая и США. Архивное фото
© REUTERS / Jason Lee/File Photo
США будут перекупать партнеров у Китая. Если получится
Сы Манань считает, что американский президент применяет "вероломную технику ведения переговоров на международной арене, которая подобна урагану, она, несомненно, принесла некоторую пользу США, но в то же время послужила поводом для снижения уровня доверия к Вашингтону".

По его мнению, из-за приближающихся президентских выборов "Трамп пытается сделать две вещи – демонстрировать силу в отношении Китая и прикидываться, что США стремятся к нулевым пошлинам с ЕС". При этом он добавил, что "из-за того, что Китай и США в значительной мере взаимосвязаны и взаимозависимы, наказание Китая обернется наказанием для некоторых предприятий в США, станет ударом по их интересам, и именно это вынуждает Трампа раздумывать, какую степень давления можно оказывать на КНР".

При этом аналитик отметил, что итог торговой войны не предрешен и пока непонятно, как долго она продлится. "Торговая война может остановиться на полпути из-за специфической политики выборов в стране и двухпартийной системы, и всеобщее недовольство деятельностью Трампа может привести к ослаблению его позиций или же к досрочному уходу с поста".

Поддержка России

Американский доллар. Архивное фото
© AFP 2018 / Jewel Samad
Business Insider: Россия и Китай нашли "ахиллесову пяту" США
Аналитик подчеркнул, что Китай, подвергаясь травле со стороны США, пытается найти поддержку в лице других стран.

"Но в современном мире, где Вашингтон притесняет Китай, нет никого, кроме России, кто бы осмелился оказать Китаю моральную поддержку и проявить солидарность с Китаем, поэтому в настоящий момент стратегическое партнерство и сотрудничество Китая и России является еще более важным", — сказал Сы Манань.

По его словам, "Китай и Россия столкнулись с общей угрозой со стороны США, в этой ситуации объединение усилий послужит интересам обеих стран".

"Отношения Китая и России стали фундаментом глобальной стабильности и новой моделью межгосударственных отношений, и если в них наметится регресс, то это нанесет вред обеим странам, но также будет нарушен процесс развития мировой цивилизации", — сказал он.

Политолог также подчеркнул, что лидеры России и Китая являются политиками с глобальным видением, в то время как президент США придерживается стратегии "бизнес на первом месте" и "США прежде всего", и эта "модель Трампа" не имеет никакой глобальной ценности, ни одна страна не станет ее перенимать.

Другой Китай

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
США начинают и проигрывают. МВФ спрогнозировал исход торговых войн
По мнению политолога, недопонимание китайской специфики на Западе также стало причиной того, что другие страны пытаются сдержать его развитие, и это касается не только США, но и других государств. В пример он привел вопрос с предоставлением КНР статуса мировой экономики.

В декабре 2016 года исполнилось 15 лет со дня вступления Китая в ВТО, а также автоматически истек срок действия 15-й статьи протокола о вступлении Китая в ВТО, которая позволяла странам-участницам торговой организации применять антидемпинговые меры в отношении китайских товаров на основании того, что низкие цены на них не отражали реалий рынка. Однако основные торговые партнеры Китая — ЕС, Япония и США — не спешат этого делать, заявляя, что Китай сделал недостаточно для получения статуса рыночной экономики.

"США и ряд европейских стран настаивают на том, чтобы не давать Китаю статус рыночной экономики. Такое ощущение, что они обладают своего рода всемирным эталоном рыночной экономики, и только они могут "выдавать разрешение" в зависимости от соответствия этому стандарту", — заявил собеседник агентства.

По его словам, китайские дипломаты и ученые многие десятилетия обсуждали этот вопрос и пришли к выводу, что "западные страны могут говорить все, что угодно, но они не примут китайской специфики с руководящей ролью Компартии".

"Несомненно, это именно тот пункт, который в Китае не изменится, потому что уход Коммунистической партии от власти для Китая равнозначен приходу полного хаоса. Пример бывшего Советского Союза дает отчетливый ответ – если даже социальный строй сильной страны переживает кардинальные преобразования и потрясения, пока это государство идет по пути развития и единства, оно все еще может достичь уровня крупной державы, а в США ее могут расценивать в качестве угрозы, и тогда американцы точно не остановятся", — сказал Сы Манань.

Он подчеркнул, что США прибегают к началу "тайных войн, дискуссий, вооруженных конфликтов, политических конфликтов, а торговые войны – это не что иное, как пример их стандартного поведения".

"Торговая война" между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

Президент США Дональд Трамп позднее заявил о готовности ввести пошлины на весь китайский импорт, если в этом возникнет необходимость. Согласно данным Бюро переписи населения США, в 2017 году объем ввоза китайских товаров в США составил 505,5 миллиарда долларов по сравнению со 129,9 миллиарда долларов экспорта американских товаров в Китай.

Обменялись ударами
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Обменялись ударами
Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена