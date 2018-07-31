Торговая война с США для Китая скорее зарядка, заявил политолог

ПЕКИН, 31 июл – РИА Новости. Вашингтон начал торговую войну с Пекином с целью остановить процесс модернизации Китая, в котором США видят соперника, однако для КНР эта война – скорее "упражнение для укрепления внутренних органов", нежели вопрос жизни и смерти, считает китайский политолог Сы Манань.
По его словам, "США все это необходимо для обеспечения сохранности своего статуса гегемона, и обе американские партии пришли к консенсусу по вопросу необходимости начала торговой войны. Китай пытается решить имеющиеся разногласия через ВТО, однако США нарушают правила ВТО и пытаются найти иной путь".
Он также добавил, что "торговая война США для Китая не более чем "упражнение для укрепления внутренних органов", а не вопрос жизни и смерти. Китай поднимает на новый уровень свое производство, постепенно проводит политику реформ и открытости, в будущем это приведет к большей конкурентоспособности китайских товаров. Через несколько лет США поймут, какую они допускают сейчас ошибку".
Вероломная техника Трампа
По его мнению, из-за приближающихся президентских выборов "Трамп пытается сделать две вещи – демонстрировать силу в отношении Китая и прикидываться, что США стремятся к нулевым пошлинам с ЕС". При этом он добавил, что "из-за того, что Китай и США в значительной мере взаимосвязаны и взаимозависимы, наказание Китая обернется наказанием для некоторых предприятий в США, станет ударом по их интересам, и именно это вынуждает Трампа раздумывать, какую степень давления можно оказывать на КНР".
При этом аналитик отметил, что итог торговой войны не предрешен и пока непонятно, как долго она продлится. "Торговая война может остановиться на полпути из-за специфической политики выборов в стране и двухпартийной системы, и всеобщее недовольство деятельностью Трампа может привести к ослаблению его позиций или же к досрочному уходу с поста".
Поддержка России
"Но в современном мире, где Вашингтон притесняет Китай, нет никого, кроме России, кто бы осмелился оказать Китаю моральную поддержку и проявить солидарность с Китаем, поэтому в настоящий момент стратегическое партнерство и сотрудничество Китая и России является еще более важным", — сказал Сы Манань.
По его словам, "Китай и Россия столкнулись с общей угрозой со стороны США, в этой ситуации объединение усилий послужит интересам обеих стран".
"Отношения Китая и России стали фундаментом глобальной стабильности и новой моделью межгосударственных отношений, и если в них наметится регресс, то это нанесет вред обеим странам, но также будет нарушен процесс развития мировой цивилизации", — сказал он.
Политолог также подчеркнул, что лидеры России и Китая являются политиками с глобальным видением, в то время как президент США придерживается стратегии "бизнес на первом месте" и "США прежде всего", и эта "модель Трампа" не имеет никакой глобальной ценности, ни одна страна не станет ее перенимать.
Другой Китай
В декабре 2016 года исполнилось 15 лет со дня вступления Китая в ВТО, а также автоматически истек срок действия 15-й статьи протокола о вступлении Китая в ВТО, которая позволяла странам-участницам торговой организации применять антидемпинговые меры в отношении китайских товаров на основании того, что низкие цены на них не отражали реалий рынка. Однако основные торговые партнеры Китая — ЕС, Япония и США — не спешат этого делать, заявляя, что Китай сделал недостаточно для получения статуса рыночной экономики.
"США и ряд европейских стран настаивают на том, чтобы не давать Китаю статус рыночной экономики. Такое ощущение, что они обладают своего рода всемирным эталоном рыночной экономики, и только они могут "выдавать разрешение" в зависимости от соответствия этому стандарту", — заявил собеседник агентства.
По его словам, китайские дипломаты и ученые многие десятилетия обсуждали этот вопрос и пришли к выводу, что "западные страны могут говорить все, что угодно, но они не примут китайской специфики с руководящей ролью Компартии".
"Несомненно, это именно тот пункт, который в Китае не изменится, потому что уход Коммунистической партии от власти для Китая равнозначен приходу полного хаоса. Пример бывшего Советского Союза дает отчетливый ответ – если даже социальный строй сильной страны переживает кардинальные преобразования и потрясения, пока это государство идет по пути развития и единства, оно все еще может достичь уровня крупной державы, а в США ее могут расценивать в качестве угрозы, и тогда американцы точно не остановятся", — сказал Сы Манань.
Он подчеркнул, что США прибегают к началу "тайных войн, дискуссий, вооруженных конфликтов, политических конфликтов, а торговые войны – это не что иное, как пример их стандартного поведения".
"Торговая война" между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.
Президент США Дональд Трамп позднее заявил о готовности ввести пошлины на весь китайский импорт, если в этом возникнет необходимость. Согласно данным Бюро переписи населения США, в 2017 году объем ввоза китайских товаров в США составил 505,5 миллиарда долларов по сравнению со 129,9 миллиарда долларов экспорта американских товаров в Китай.