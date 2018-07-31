Торговая война с США для Китая скорее зарядка, заявил политолог

ПЕКИН, 31 июл – РИА Новости. Вашингтон начал торговую войну с Пекином с целью остановить процесс модернизации Китая, в котором США видят соперника, однако для КНР эта война – скорее "упражнение для укрепления внутренних органов", нежели вопрос жизни и смерти, считает китайский политолог Сы Манань.

"Во-первых, хотел бы отметить, что торговая война США с Китаем не имеет ничего общего с торговым дефицитом, администрация президента Дональда Трампа просто выбрала это в качестве повода. Главное свойство этой торговой войны в том, что США шантажируют Китай с целью остановить процесс модернизации КНР", — заявил эксперт РИА Новости.

По его словам, "США все это необходимо для обеспечения сохранности своего статуса гегемона, и обе американские партии пришли к консенсусу по вопросу необходимости начала торговой войны. Китай пытается решить имеющиеся разногласия через ВТО, однако США нарушают правила ВТО и пытаются найти иной путь".

Он также добавил, что "торговая война США для Китая не более чем "упражнение для укрепления внутренних органов", а не вопрос жизни и смерти. Китай поднимает на новый уровень свое производство, постепенно проводит политику реформ и открытости, в будущем это приведет к большей конкурентоспособности китайских товаров. Через несколько лет США поймут, какую они допускают сейчас ошибку".

Вероломная техника Трампа



Сы Манань считает, что американский президент применяет "вероломную технику ведения переговоров на международной арене, которая подобна урагану, она, несомненно, принесла некоторую пользу США, но в то же время послужила поводом для снижения уровня доверия к Вашингтону".

По его мнению, из-за приближающихся президентских выборов "Трамп пытается сделать две вещи – демонстрировать силу в отношении Китая и прикидываться, что США стремятся к нулевым пошлинам с ЕС". При этом он добавил, что "из-за того, что Китай и США в значительной мере взаимосвязаны и взаимозависимы, наказание Китая обернется наказанием для некоторых предприятий в США, станет ударом по их интересам, и именно это вынуждает Трампа раздумывать, какую степень давления можно оказывать на КНР".

При этом аналитик отметил, что итог торговой войны не предрешен и пока непонятно, как долго она продлится. "Торговая война может остановиться на полпути из-за специфической политики выборов в стране и двухпартийной системы, и всеобщее недовольство деятельностью Трампа может привести к ослаблению его позиций или же к досрочному уходу с поста".

Поддержка России



Аналитик подчеркнул, что Китай, подвергаясь травле со стороны США, пытается найти поддержку в лице других стран.

"Но в современном мире, где Вашингтон притесняет Китай, нет никого, кроме России, кто бы осмелился оказать Китаю моральную поддержку и проявить солидарность с Китаем, поэтому в настоящий момент стратегическое партнерство и сотрудничество Китая и России является еще более важным", — сказал Сы Манань.

По его словам, "Китай и Россия столкнулись с общей угрозой со стороны США, в этой ситуации объединение усилий послужит интересам обеих стран".

"Отношения Китая и России стали фундаментом глобальной стабильности и новой моделью межгосударственных отношений, и если в них наметится регресс, то это нанесет вред обеим странам, но также будет нарушен процесс развития мировой цивилизации", — сказал он.

Политолог также подчеркнул, что лидеры России и Китая являются политиками с глобальным видением, в то время как президент США придерживается стратегии "бизнес на первом месте" и "США прежде всего", и эта "модель Трампа" не имеет никакой глобальной ценности, ни одна страна не станет ее перенимать.

Другой Китай



По мнению политолога, недопонимание китайской специфики на Западе также стало причиной того, что другие страны пытаются сдержать его развитие, и это касается не только США, но и других государств. В пример он привел вопрос с предоставлением КНР статуса мировой экономики.

В декабре 2016 года исполнилось 15 лет со дня вступления Китая в ВТО, а также автоматически истек срок действия 15-й статьи протокола о вступлении Китая в ВТО, которая позволяла странам-участницам торговой организации применять антидемпинговые меры в отношении китайских товаров на основании того, что низкие цены на них не отражали реалий рынка. Однако основные торговые партнеры Китая — ЕС, Япония и США — не спешат этого делать, заявляя, что Китай сделал недостаточно для получения статуса рыночной экономики.

"США и ряд европейских стран настаивают на том, чтобы не давать Китаю статус рыночной экономики. Такое ощущение, что они обладают своего рода всемирным эталоном рыночной экономики, и только они могут "выдавать разрешение" в зависимости от соответствия этому стандарту", — заявил собеседник агентства.

По его словам, китайские дипломаты и ученые многие десятилетия обсуждали этот вопрос и пришли к выводу, что "западные страны могут говорить все, что угодно, но они не примут китайской специфики с руководящей ролью Компартии".

"Несомненно, это именно тот пункт, который в Китае не изменится, потому что уход Коммунистической партии от власти для Китая равнозначен приходу полного хаоса. Пример бывшего Советского Союза дает отчетливый ответ – если даже социальный строй сильной страны переживает кардинальные преобразования и потрясения, пока это государство идет по пути развития и единства, оно все еще может достичь уровня крупной державы, а в США ее могут расценивать в качестве угрозы, и тогда американцы точно не остановятся", — сказал Сы Манань.

Он подчеркнул, что США прибегают к началу "тайных войн, дискуссий, вооруженных конфликтов, политических конфликтов, а торговые войны – это не что иное, как пример их стандартного поведения".

"Торговая война" между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

Президент США Дональд Трамп позднее заявил о готовности ввести пошлины на весь китайский импорт, если в этом возникнет необходимость. Согласно данным Бюро переписи населения США, в 2017 году объем ввоза китайских товаров в США составил 505,5 миллиарда долларов по сравнению со 129,9 миллиарда долларов экспорта американских товаров в Китай.