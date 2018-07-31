Санкции ЕС не повлияют на строительство трассы "Таврида", заявил заказчик

Рабочие на строительстве автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив и автомобильной дороги федерального значения Таврида в Крыму. Архивное фото

Рабочие на строительстве автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив и автомобильной дороги федерального значения Таврида в Крыму. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Введение санкций ЕС в отношении генерального подрядчика строительства трассы "Таврида" — АО "ВАД" не отразится на сроках строительства, сообщила РИА Новости представитель заказчика проекта, пресс-секретарь госкомитета дорожного хозяйства Крыма Анастасия Гурина.

Совет ЕС внес в список санкций в связи со строительством моста через Керченский пролив шесть российских компаний, постановление опубликовано во вторник в официальном журнале ЕС. В список включены шесть компаний: "Стройгазмонтаж-Мост", АО "ВАД", судостроительный завод "Залив", ПАО "Мостотрест", институт "Гипростроймост", "Стройгазмонтаж — СГМ Груп".

"Нам известно о включении генподрядчика строительства трассы "Таврида" в санкционный список ЕС. На реализацию проектов это никак не повлияет. Все контракты с АО "ВАД" будут выполнены качественно и в срок", — заявила Гурина.

Строящаяся четырехполосная трасса "Таврида" соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства трассы (две полосы) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Общая протяженность трассы — 250,7 километра, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки. Генподрядчик строительства — АО "ВАД". Полная стоимость строительства "Тавриды" определена на уровне 149,3 миллиарда рублей.

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