Проверка белорусских производителей грибов Россельхознадзором займет неделю

МИНСК, 31 июл – РИА Новости. Инспекция Россельхознадзора будет работать в Белоруссии с целью проверки производителей грибов, по предварительным данным, около недели, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики.

"Инспекторы Россельхознадзора приехали вчера и уже приступили к работе. Мы готовы показать им абсолютно все предприятия, которые они захотят посетить", — отметили в министерстве. По словам собеседника агентства, "предварительно они планируют работать неделю".

Россельхознадзор с 30 июля начал проверку предприятий-производителей шампиньонов в Белоруссии из-за подозрений в реэкспорте продукции на территорию России.

Ранее в июле Россельхознадзор сообщал, что российская служба приняла решение о введении с 24 июля запрета на поставки шампиньонов из Белоруссии в Россию. Решение было принято после обнаружения польской маркировки на упаковках шампиньонов из Белоруссии при контроле на российско-белорусском участке границы. Планируется, что запрет будет действовать до проведения инспекции белорусских производителей.