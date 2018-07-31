Рудник в Забайкалье, где голодали рабочие, перешел на вынужденный простой

ЧИТА, 31 июл — РИА Новости. Дарасунский рудник в Забайкалье, сотрудники которого получили зарплату за май и июнь только после голодовки, перешел на вынужденный простой, сообщил РИА Новости вице-премьер правительства края Сергей Новиченко.

"Трудовым кодексом предусмотрено такое мероприятие как вынужденный простой по инициативе работодателя при условии сохранения одной трети от зарплаты с обязательным уведомлением службы занятости", — уточнил Новиченко.

По информации источника агентства на предприятии, простой продлится в течение двух месяцев.

Перебои с зарплатой на предприятии, которое прежний собственник "Южуралзолото" после акций протеста шахтеров продал компании "Урюмкан" в 2017 году, начались в январе, полностью выплаты прекратились в мае. Долги перед коллективом составляли порядка 35 миллионов рублей. В отношении руководства рудника возбуждено два административных производства за невыплату зарплаты.

Ранее работу приостановили 92 сотрудника ООО "Дарасунский рудник", более 80 из них объявили голодовку 24 июля, 11 из них были госпитализированы. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата СК РФ ход проверки по данному факту. Акция протеста была приостановлена после выплаты шахтерам денег за май, 30 июля Роструд заявил о выплате задержанной зарплаты за июнь. Ситуация с задолженностью по зарплате перед шахтерами остается на контроле Федеральной службы по труду и занятости.