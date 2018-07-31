Бизнес попросил у Медведева защиты от ФАС

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Бизнес обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву за защитой от Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая в январе предложила пакет поправок, ужесточающих ответственность для владельцев бизнеса, пишет газета "Ведомости".

Так, 19 июля президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, а также президенты Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин и "Деловой России" Алексей Репик отправили Медведеву письмо, в котором предупредили, что идеи ФАС крайне негативно повлияют на экономику, а именно – могут привести к увеличению необоснованного давления на бизнес, нарушению законных интересов предпринимателей и коррупционным злоупотреблениям. Издание ознакомилось с этим письмом, представители ТПП, РСПП и "Деловой России" подтвердили подлинность документа.

В законопроекте ФАС предлагает ввести для акционеров компаний, топ-менеджеров и членов совета директоров отдельную ответственность – более жесткую, чем для обычных сотрудников: срок лишения свободы за антимонопольные преступления – от четырех до восьми лет против максимальных четырех лет, а штраф – в 5 раз выше: от 2 миллионов до 4 миллионов рублей против 300–500 тысяч рублей. ФАС предлагает не ограничиваться штрафом и лишением свободы. По мнению службы, нужно еще и конфисковывать имущество, деньги и ценности, полученные благодаря картельному сговору. Сейчас такого наказания не предусмотрено.

ФАС предлагала освобождать от уголовной ответственности тот бизнес, который совершил преступление впервые, но если нанесенный ущерб или полученный доход будет уплачен в двойном размере. Такой подход противоречит общим принципам уголовной политики, сказано в письме, в бюджет должно быть перечислено столько, сколько он недополучил. Бизнес против конфискации имущества, уголовной ответственности собственников, а также против введения нового состава преступления – заключение соглашения при организации и проведении торгов, это не всегда является картельным сговором.

Как сообщает газета, ФАС предлагает увеличить срок давности по картельным делам до пяти или до 10 лет (сейчас – три), по мнению бизнеса, это приведет к нестабильности для участников гражданского оборота и существенно ухудшит инвестиционный климат. Расширение полномочий сотрудников ФАС может привести к ущемлению прав и интересов бизнеса, предупреждают авторы письма. Фактически у ФАС появятся полномочия правоохранительного органа.

ФАС пока не получала письмо с предложением о декриминализации картелей, сообщил изданию ее представитель: проект согласован со всеми ведомствами и внесен в правительство, положения об уголовной ответственности и конфискации имущества сохранены. Служба действительно предлагает вдвое повысить пороговые значения ущерба и дохода, а после обсуждений законопроекта с РСПП ФАС считает возможным еще больше поднять суммы дохода и ущерба, без учета которых привлечение к уголовной ответственности за картель будет невозможно.