Биткоин вновь преодолел отметку в восемь тысяч долларов

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Биткоин (bitcoin) во вторник торгуется выше 8 тысяч долларов, вновь преодолев эту психологическую отметку, свидетельствуют данные торгов.
В понедельник вечером цена биткоина снижалась на 2,5%, опускаясь ниже 8 тысячи долларов. Аналитики связали такое удешевление с попыткой инвесторов уйти от рисков на фоне недавнего снижения стоимости акций технологический компаний. Индекс технологический компаний S&P 500 Information Technology опустился на 1,8% в понедельник после недавнего обрушения акций Facebook, Twitter и Intel Corp.
"Похоже, весь рынок находится в состоянии ухода от рисков. Это началось с акций FAANG (акций Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google — ред.), но подобное настроение перешло также и на криптовалютный рынок", — приводит агентство Рейтер мнение старшего аналитика eToro Мати Гринспен (Mati Greenspan).
Другие криптовалюты во вторник также дешевеют: Ethereum снижается на 2,53%, до 452,2 доллара, XPR — на 2,4%, до 0,442 доллара, Bitcoin Cash — на 2,25%, до 802,91 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 267,93 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 48,03% всего рынка криптовалют.