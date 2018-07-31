Мосбиржа приостанавливала торги на двух рынках из-за проблем с серверами

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Московская биржа останавливала торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов 30 июля более чем на один час из-за нарушения штатной работы серверов доступа торговой системы, сообщила РИА Новости пресс-служба биржи.

"Тридцатого июля в период вечерней торговой сессии на валютном рынке специалистами биржи было обнаружено нарушение штатной работы серверов доступа торговой системы, обслуживающих часть участников валютного рынка. Биржа приняла решение приостановить торги. Ошибка была оперативно устранена и примерно через час, в 20.35 мск, торги были возобновлены. Вечерняя сессия проводится с 19.00 до 23.50 мск", — сообщила пресс-служба.

Дневная сессия на валютном рынке, которая длится с 10.00 до 19.00 и на которую приходится основной объем торгов, проходила в обычном режиме, дополняется в сообщении.