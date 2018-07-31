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Экономика

Организация объединенных неплательщиков: ООН на грани банкротства

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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 21 июня 2018Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 21 июня 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Организация Объединенных Наций столкнулась с острой нехваткой средств. Больше половины стран-участниц не платят взносы, в июле денег в бюджет практически не поступило. В результате — многомиллионный дефицит и перспектива скорого банкротства. Почему ООН превратилась в организацию злостных неплательщиков — в материале РИА Новости.

По состоянию на 30 июня из 193 стран, входящих в ООН, взносы перевели только 112, а дефицит бюджета достиг 138 миллионов долларов.

Как сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в письме, направленном ряду государств, организация давно испытывает финансовые проблемы, но нынешняя ситуация — беспрецедентная. По его словам, ООН "никогда не сталкивалась с такой нехваткой средств в начале календарного года".

Сейчас изучаются "все возможные меры по сокращению расходов, не связанных с содержанием персонала". Но, предупреждает Гутерреш, если выйти из кризиса не удастся, ООН не сможет выполнять свои ключевые функции. "Те скромные средства, которыми мы располагаем, просто не позволяют нам ответить на запрос о помощи тех, кто в ней нуждается", — подчеркнул генсек.

Здание Всемирного банка в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Чужой интерес: почему Россия отказалась дать денег Всемирному банку
Среди неплательщиков — США, Аргентина, Сирия, Венесуэла, Белоруссия. На США приходится 22% бюджета организации. И хотя американцы традиционно вносят деньги позже из-за начала своего бюджетного года, их вклад будет уже совсем не таким, как раньше.

Лишились главного спонсора

В 2017-м взнос США превысил 610 миллионов долларов — больше всех в ООН. На втором месте Япония — 268 миллионов. Главный спонсор нанес удар по бюджету в декабре, приняв решение сократить взнос на 285 миллионов.

Как объяснила постпред США Никки Хейли, это продиктовано "неэффективностью и перерасходом средств ООН", а также стремлением усилить дисциплину и отчетность организации.

© AFP 2018 / Hector Retamal Постпред США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. 14 апреля 2018
© AFP 2018 / Hector Retamal
Постпред США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. 14 апреля 2018

Аналитики указывают, что в устойчивых и жизнеспособных международных организациях действует правило: кто платит, тот и заказывает музыку. В ООН же все иначе, там одна страна — один голос.

"Система принятия решений в ООН и ее дочерних структурах такова, что малозначимые на международной арене государства обладают непропорционально большим весом. Естественно, их действия часто вызывают возмущение тех, кто в основном эти структуры содержит", — говорит Сергей Хестанов, советник генерального директора по экономике компании "Открытие Брокер".

Последней каплей, вынудившей США урезать финансирование, стало прошлогоднее голосование в ООН, поддержавшее антиамериканскую резолюцию. Намерение президента США Дональда Трампа перенести американское посольство в Иерусалим осудили 128 государств. Поддержали только такие страны, как Гватемала, Гондурас, Науру, Палау, Того, а также государства Микронезии.

Трамп заранее пригрозил сократить отчисления в ООН, если результат голосования не понравится Вашингтону.

"Все эти страны берут у нас сотни миллионов долларов, даже миллиарды. Затем голосуют против нашего решения. Ну что ж, мы следим за голосованием. Пусть голосуют против нас. Мы прилично сэкономим", — отметил тогда американский лидер.

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в Белом доме в Вашингтоне, США. 20 октября 2017
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в Белом доме в Вашингтоне, США. 20 октября 2017

Чрезмерная бюрократия

Эксперты указывают и на другое обстоятельство — чрезмерную забюрократизированность ООН. Медля с платежами, государства, по сути, подталкивают к реформированию организацию, постепенно утрачивающую эффективность.

Государственный флаг Сирийской Арабской Республики. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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США продолжат взаимодействовать с Россией по Сирии в ООН

"Там очень раздутые штаты и множество людей с большими зарплатами, которые занимаются бумажной работой. Принятие решений растягивается на долгие месяцы", — замечает Хестанов.

"Проблемы ООН начались давно, и ясно, что сейчас эта организация не в интересах США. Именно поэтому они не хотят ее финансировать. Скорее всего, в контексте финансовых проблем государства добьются переформатирования ООН", — полагает Михаил Беляев, главный экономист Института фондового рынка и управления. По его словам, не исключено, что из этой структуры в итоге выйдет другая организация на базе БРИКС, и неизвестно, присоединятся ли к ней США.

Утратила значение ограничителя

Происходящее с ООН наблюдатели считают финансовым выражением политического кризиса. Организация утратила значение ограничителя, поскольку мир вступает в период пересмотра международных отношений. То же самое произошло с предшественницей ООН — Лигой Наций, прекратившей свое существование вскоре после Второй мировой войны.

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкЗдание ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание ООН в Нью-Йорке

"Мы входим в эпоху, когда вашингтонский консенсус и неолиберализм сменяется новым меркантилизмом — борьбой за внешние рынки, вытеснением с внутреннего рынка иностранных товаров, и ООН здесь плохой помощник",  — поясняет Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований. Он считает, что, скорее всего, потребность в новой координационной структуре возникнет из-за обострения противоречий между странами, например между США и Китаем или между США и ЕС.

"Значение ООН продолжит снижаться до тех пор, пока в политической турбулентности не образуются новые центры тяжести, заинтересованные в том, чтобы договориться после конфликта", — резюмирует эксперт.

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