Конте назвал немыслимым снятие антироссийских санкций за день

РИМ, 30 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Италия продолжает быть открытой к диалогу с Россией, однако считает, что думать о снятии санкции в отношении РФ за день немыслимо, заявил итальянский премьер-министр Джузеппе Конте.

"Я собираюсь повторить то, что я говорил ранее на международных площадках, и поэтому буду выглядеть скучным, но это подтверждает, что позиция Италии не меняется: мы открыты к диалогу с Россией. Мы верим, что Россия играет основополагающую роль в разрешении всех международных политических кризисов. Как сказал президент (США Дональд) Трамп, если мы хотим разрешать проблемы, мы не можем выбирать, с кем мы ведем переговоры, мы должны принять это, сесть за стол и вести диалог с теми, кто на самом деле является нашим собеседником", — заявил он после переговоров с президентом США.

Он напомнил, что санкции в отношении России увязаны с выполнением минских соглашений по урегулированию на Украине.

"Ясно, что сейчас немыслимо думать о снятии санкций сегодня-завтра, однако именно потому, что мы открыты для диалога с Россией, позиция моего правительства состоит в том, что система санкций не должна наносить ущерб гражданскому обществу, малому и среднему бизнесу в России. С этой точки зрения, Италия имеет традиционные крепкие экономические связи с Россией. Санкции в отношении России не являются и не должны представлять собой цель", — заявил итальянский премьер.

Трансляция пресс-конференции двух лидеров велась на Youtube-канале правительственного дворца Киджи.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.