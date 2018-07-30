В Крыму нет недостатка зерна, несмотря на засуху, заявили в Минсельхозе

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Крым не испытывает недостатка в зерне, несмотря на снижение урожайности из-за засухи, сообщает Минсельхоз РФ со ссылкой на главу министерства Дмитрия Патрушева.
Так, в результате погодных явлений урожайность зерновых в регионе снизилась по сравнению с прошлым годом почти вдвое – на 48%. Валовый сбор на 30 июля текущего года составил чуть более 840 тысяч тонн против порядка 1,5 миллиона тонн в 2017 году. По оценкам Минсельхоза, площадь полной гибели сельхозкультур в Крыму составила свыше 10 тысяч гектаров. Ущерб только по прямым затратам оценивается в более чем 50 миллионов рублей.
"Вместе с тем, глава Минсельхоза отметил, что, по оценкам экспертов, регион не испытывает недостатка в зерне с учетом переходящих остатков и ресурсов интервенционного фонда республики. При этом в случае необходимости министр указал на возможность использования имеющегося объема зерновых Южного федерального округа", — говорится в сообщении.
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