Цена на нефть марки WTI впервые с 20 июля поднялась выше $70 за баррель

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Стоимость нефти марки WTI в понедельник днем впервые с 20 июля поднялась выше психологической отметки 70 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.32 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,91% — до 75,44 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 2,07%, до 70,11 доллара за баррель.

"На данный момент рынок остается очень волатильным", — приводит издание The Wall Street Journal мнение экономиста по сырьевому рынку в Capital Economics Томаса Пью (Thomas Pugh). По мнению аналитика, в последние недели рынок не может определиться с направлением и колеблется между "медвежьими" и "бычьими" факторами на рынке.

С одной стороны, многие члены ОПЕК сталкиваются с растущими перебоями в поставках нефти, которые могут привести к сокращению предложения. "Вновь возникшие проблемы в Ливии, снижение добычи в Венесуэле, а также приближающиеся санкции против Ирана, вероятно, заберут более одного миллиона баррелей нефти в день с рынка", — считает нефтяной брокер в PVM Тамаш Варга (Tamas Varga). Это является позитивным фактором для роста цен на нефть.

С другой стороны, трейдеры опасаются перенасыщения рынка на фоне пятничного заявления министра энергетики РФ Александра Новака о том, что министерский комитет ОПЕК+ в сентябре может обсудить новое увеличение добычи нефти, свыше уже обозначенного 1 миллиона баррелей в день, в зависимости от ситуации на рынке.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. В конце июня текущего года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Пояснялось, что на практике это означает увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.

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