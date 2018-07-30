Мосбиржа восстановила торги на валютном рынке и рынке драгметаллов

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Московская биржа восстановила торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов в 20.35 мск, следует из данных торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.35 мск снижался на 56 копеек, до 62,19 рубля, курс евро — на 28 копеек, до 72,95 рубля, следует из данных Московской биржи.

В момент остановки торгов на 19.24 курс доллара расчетами "завтра" снижался на 58 копеек, до 62,22 рубля, курс евро — на 35 копеек, до 72,89 рубля, следует из данных биржи.

Ранее в понедельник Московская биржа сообщала о том, что торги на указанных рынках временно приостановлены. Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов возобновятся в 20.35 мск, торговая система доступна для снятия ранее выставленных заявок, отмечалось в сообщении.