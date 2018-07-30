Крымский бизнес получит доступ к льготному кредитованию

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Малый и средний бизнес Крыма получит доступ к льготному кредитованию, сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
По его словам, такая мера необходима в связи с тем, что крупные банки в Крыму кредиты не выдают.
"Мы в основном работаем с крупными банками, такими как Сбербанк и ВТБ, которые здесь кредиты не выдают. Поэтому нам действительно нужно поднастроить программу так, чтобы Крым получил долю этого кредитования", — пояснил министр.
Орешкин в рамках рабочего визита в Крым посетил Дом предпринимателя, где ему презентовали сервисную модель поддержки предпринимателей, а также автоматизированную систему "Малый бизнес".
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>