Орешкин призвал крымчан развивать бизнес-инициативы в регионе

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин призвал крымчан не дожидаться прихода в регион крупных сетевых компаний, а делать ставку на развитие собственной предпринимательской инициативы.

Ранее крымские власти заявили, что отсутствие крупных сетевых компаний в Крыму сказывается на конкуренции в регионе.

"Я считаю очень важным поддерживать предпринимательскую инициативу, которая есть внутри Крыма. Крым – это уникальный субъект. Больше 60% занято именно в сегменте малого и среднего предпринимательства. Не нужно ждать крупных сетевых корпораций, нужно делать бизнес своим руками, что может гораздо больше успехов принести Крыму, чем приход какой-нибудь крупной глобальной сети", — сказал Орешкин журналистам.

Министр в рамках рабочего визита в Крым посетил Дом предпринимателя, где ему презентовали сервисную модель поддержки предпринимателей, а также автоматизированную систему "Малый бизнес".

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