ВТБ запустил сервис "Робоэдвайзор" в приложении "ВТБ Мои Инвестиции"

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) запустил для своих клиентов — пользователей приложения "ВТБ Мои Инвестиции" сервис "Робоэдвайзор", который позволяет клиенту подобрать инструменты для вложений в соответствии с его инвестиционным профилем; по оценке банка, до конца 2018 года в рамках розничного брокерского обслуживания сервис будет обслуживать активы общим объемом более 100 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ВТБ.

"Робоэдвайзор" является сервисом подбора портфеля, поддерживающим функционал ребалансировки: в случае отклонения бумаг выбранного портфеля от рекомендованных параметров клиент получает уведомление и предложение сбалансировать инвестиции. Бесплатное приложение доступно для установки в App Store и Google Play.

"Робойэдвайзор ВТБ поможет как начинающим, так и опытным розничным инвесторам создавать профессиональные портфели. Рекомендации робо-советника разрабатываются на базе экспертизы аналитической команды ВТБ Капитал. Таким образом, для наших розничных клиентов мы адаптировали сервисы и услуги, доступные ранее только институциональным инвесторам и клиентам с крупным частным капиталом", — приводятся в сообщении слова руководителя департамента брокерского обслуживания банка ВТБ — главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции Владимира Потапова.