Медведев обещает сделать выводы об исполнении проектов в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал "сделать выводы" в отношении федеральных структур из-за недостаточного кассового исполнения проектов по развитию Севастополя.
"Я обязательно обращу на это внимание федеральных органов, потому что среди них хватает отстающих, придется сделать некоторые выводы по поводу того, как целые проекты финансируются", — отметил Медведев.
Премьер попросил Овсянникова тоже обратить на это внимание.
"…Потому что мы с вами понимаем, что не все можно перетаскивать на следующий год, хотя такая практика у нас по ряду направлений и существует. Очень важно все делать в срок", — заявил Медведев. Премьер добавил, что для этого потребуется предпринять "организационные усилия".
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