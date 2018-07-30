Медведев обещает сделать выводы об исполнении проектов в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал "сделать выводы" в отношении федеральных структур из-за недостаточного кассового исполнения проектов по развитию Севастополя.

"В основном, проблема не в финансировании [проектов], финансирование есть, а именно в кассовом исполнении тех затрат, тех проектов, которые существуют", — подчеркнул глава кабмина во время рабочей встречи с губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым.

"Я обязательно обращу на это внимание федеральных органов, потому что среди них хватает отстающих, придется сделать некоторые выводы по поводу того, как целые проекты финансируются", — отметил Медведев.

Премьер попросил Овсянникова тоже обратить на это внимание.

"…Потому что мы с вами понимаем, что не все можно перетаскивать на следующий год, хотя такая практика у нас по ряду направлений и существует. Очень важно все делать в срок", — заявил Медведев. Премьер добавил, что для этого потребуется предпринять "организационные усилия".

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