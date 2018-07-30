Средняя зарплата на Кубани за полгода выросла до 32,7 тысячи рублей

КРАСНОДАР, 30 июл — РИА Новости. Средняя зарплата в Краснодарском крае за первое полугодие 2018 года выросла на 10,3% — до 32,7 тысячи рублей, это самый высокий результат за последние 6 лет, сообщает пресс-служба администрации Кубани со ссылкой на министра экономики региона Александра Руппеля.

Данные были озвучены на региональном совещании, которое провел глава региона Вениамин Кондратьев.

"Средняя зарплата выросла на 10,3% — до 32,7 тысячи рублей. При этом реальная заработная плата в условиях снизившейся до 1,9% инфляции выросла на 8,3%. Это самый высокий результат за последние 6 лет. На сегодня в крае нет ни одного муниципалитета, где зарплата бы снижалась", — говорится в сообщении.

Отмечается, что самые высокие темпы роста – в Кущевском, Отрадненском, Северском и Темрюкском районах – более 116%. "Мы рассчитываем, что в русле текущих тенденций к концу года среднемесячная заработная плата по краю вырастет до 33,4 тысячи рублей", — приводятся в релизе слова Руппеля.

Как пояснил губернатор, этот рост в значительной степени обеспечен увеличением зарплат бюджетников в рамках майских указов президента. "Важно, чтобы зарплаты увеличивались и в реальном секторе экономики. Для этого нужно развивать все отрасли без исключения", – отметил Кондратьев.

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