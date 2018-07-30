Чемезов прогнозирует спрос на российские "Кометы" за рубежом

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Российские скоростные морские пассажирские суда на подводных крыльях класса "Комета 120М" будут востребованы не только на российском, но и зарубежных рынках, заявил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник открыл регулярное движение скоростного пассажирского судна "Комета" между Севастополем и Ялтой. Судно для Крыма создал концерн "Калашников", входящий в состав госкорпорации "Ростех". Судно будет совершать четыре рейса в день. Время в пути — 2 часа.

По словам Чемезова, возобновление Россией выпуска судов на подводных крыльях является большим событием для отечественного судостроения и серьезным шагом для повышения туристической привлекательности Крыма.

"Первые "Кометы" свяжут сообщением два города полуострова – Севастополь и Ялту. И это только начало, ведь суда на подводных крыльях всегда были важной составляющей транспортной системы нашей страны. Советский Союз был мировым лидером в производстве этого вида транспорта, который поставлялся в том числе на экспорт. С возрождением данного производства мы связываем большие перспективы. У новых "Комет", безусловно, будет спрос не только на российском рынке, но и за рубежом", – приводит слова Чемезова севастопольское правительство.

Ранее сообщалось, что судно на подводных крыльях "Комета 120М" изготовили на судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске, это первое пассажирское судно в истории предприятия. Судно создано на базе кораблей на подводных крыльях и предназначено для перевозки пассажиров в прибрежной зоне. На борт могут подняться 120 человек, включая 22 пассажира бизнес-класса. Максимальная скорость хода — 35 узлов (65 километров в час).

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