Путин предложил подумать о выделении средств на благоустройство Красноярска

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил проработать вопрос выделения средств на благоустройство Красноярска.

Как сообщает сайт Кремля, глава государства провел рабочую встречу с врио губернатора Красноярского края Александром Уссом. По словам руководителя региона, сейчас возникли определенные трудности с выделением средств в объеме пяти миллиардов рублей на благоустройство.

"Мы считали, что перед строительным сезоном деньги получим. Тем не менее, по ветхому и аварийному жилью на сегодня просто ноль. Относительно 5 миллиардов процесс запущен через корректировку бюджета, и сумма уменьшена в два раза, несмотря на то, что все виды работ были подтверждены. Учитывая то, что это пошло через корректировку, то реально до края сегодня тоже не дошло ни копейки", — рассказал Усс.

"У Вас тут это есть в бумагах? Давайте поработаем над этим", — предложил ему президент.