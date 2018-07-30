Аграрии КЧР на конец июля намолотили втрое больше зерна, чем в 2017 году

ЧЕРКЕССК, 30 июл — РИА Новости. Аграрии Карачаево-Черкессии на конец июля текущего года собрали более 49 тысяч тонн зерновых — в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил РИА Новости глава КЧР Рашид Темрезов.

"В прошлом году на конец июля урожайность зерновых колосовых составила 34,1 центнера с гектара и было намолочено 15,67 тысячи тонн. В 2018 году к этому времени намолочено уже 49,034 тысячи тонн зерновых, при этом урожайность составила 55,6 центнера с гектара", — сказал Темрезов.

Он добавил, что всего по итогам 2017 года зерновых колосовых в республике было намолочено почти 81 тысяча тонн.

Как отметили в пресс-службе главы КЧР, в правительства республики состоялась встреча Темрезова с руководителем Минсельхоза а Анзором Боташевым, на которой были обсуждены вопросы развития АПК, в числе которых — реализация инвестиционных проектов и принимаемые меры по поддержке сельхозтоваропроизводителей. Министр заверил, что банки региона поддерживают сельхозтоваропроизводителей в получении льготных кредитов под реализацию инвестпроектов.

Другой вопрос, на котором акцентировал внимание глава республики, — реализация программы "Устойчивое развитие сельских территорий". "В рамках программы завершено строительство современной общеобразовательной школы на 260 ученических мест в Холоднородниковском, которая откроется 1 сентября в День знаний", — цитирует главу республики его пресс-служба.

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