Путин и глава Красноярского края обсудили строительство ЦБК

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и губернатор Красноярского края Александр Усс обсудили строительство целлюлозно-бумажного комбината в регионе.

Ранее сообщалось, что лесопромышленный холдинг Segezha Group (принадлежит АФК "Система", которая планирует его IPO) примет решение о строительстве ЦБК стоимостью от полутора до трех миллиардов долларов в Красноярском крае до конца года.

На встрече, стенограмма которой опубликована на официальном сайте Кремля, Усс отметил, что в крае существует "серьезная проблема лесной отрасли".

"Это "тромб" нашей лесной отрасли – отсутствие современного ЦБК (целлюлозно-бумажный комбинат — ред.). Сегодня есть уже три инициативные группы, и, скорее всего, решение по строительству ЦБК в течение второго полугодия этого года будет принято", — сказал Усс на встрече с Путиным.

"Соответственно, объем инвестиций, – а это масштабные вещи, – от 1,5 до 2 миллиардов долларов. Есть еще темы, которые позволяют нам выходить на эту цифру", — добавил губернатор.

По его словам, идет активная работа по организационной схеме сопровождения этого инвестиционного проекта. "До 15 августа мы должны подготовить вместе с федеральными коллегами проект распоряжения правительства. То есть мы считаем, что проект зазвучит, и действительно, он может стать основным драйвером того, что мы называем восточным вектором", — отметил Усс.