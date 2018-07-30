Господдержку малого бизнеса в Крыму могут увеличить на полмиллиарда рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал интересным предложение о докапитализации крымских организаций, занимающихся поддержкой малого и среднего бизнеса.

"Есть предложение о докапитализации государственной микрофинансовой и региональной гарантийной организаций в Крыму на полмиллиарда рублей. Я думаю, что это идея интересная, давайте ее обсудим и рассмотрим", — сказал Медведев на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Созданный региональными властями "Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым" предоставляет малому и среднему бизнесу микрозаймы размером до 3 миллионов рублей на срок до трех лет под ставку от 7% до 12% годовых. Образованный ими же "Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства" выдает поручительства при привлечении малым и средним бизнесом кредитов в размере до 70% от их суммы за вознаграждение в 1-1,25% годовых.

По словам Медведева, доступные кредиты должны оживить деловую активность, упростить старт бизнеса или помочь модернизировать действующие компании.

Он также заявил о намерении обсудить на совещании тему гибели посевов из-за засухи. "Обсудим, что мы сможем сделать. Сможем ли покрыть недостающую потребность в зерне из запасов, требуются ли здесь какие-либо решения из федерального центра", — сказал премьер.

В свою очередь глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин отметил, что с момента запуска в 2014 году Фонд микрофинансирования выдал более 540 займов на общую сумму 640 миллионов рублей по средней ставке 9,5%, однако на данный момент уже не может удовлетворить все поступающие заявки. "Если будет принято решение о докапитализации…, оно, конечно же, позволит повысить капитализацию фонда более чем в 2 раза относительно текущих уровней, это будет очень хороший, позитивный толчок для создания новых бизнесов и развития уже имеющихся", — сказал министр.

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