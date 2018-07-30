Челябинская область вошла в тройку крупных регионов по несырьевому экспорту

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июл – РИА Новости. Челябинская область вошла в тройку крупнейших регионов по несырьевому неэнергетическому экспорту в такие страны, как Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Иран по итогам 2017 года, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора региона.

"Мы являемся самым крупным регионом в стране по общему экспорту в Узбекистан, опережая Москву и Московскую область, вторым крупнейшим регионом-экспортером страны после Москвы в Иран, опережая приграничную Астраханскую область. Это хорошо. В текущем году сохраняются позитивные тенденции", – цитирует пресс-служба слова губернатора Бориса Дубровского на аппаратном совещании.

Так, по данным пресс-службы, товарооборот области с Казахстаном в 2017 году составил 1,8 миллиарда долларов (127,9% к аналогичному периоду 2016 года), в том числе: экспорт – 843,5 миллиона долларов (132,3%), импорт – 963,9 миллиона долларов (124,4%). Доля Казахстана во внешнеторговом обороте области в 2017 году составила 23,6%, добавляется в сообщении. Основными статьями экспорта стали машины, оборудование и транспортные средства, металлы и изделия из них, продукты питания, продукция химической промышленности, минеральные продукты, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, текстильные изделия и обувь, сообщает пресс-служба.

Товарооборот с Киргизией в 2017 году составил 82,9 миллиона долларов (88,1% к аналогичному периоду 2016 года), в том числе: экспорт – 82 миллиона долларов (105,4%), импорт – 900 тысяч долларов (сократился в 18 раз). Основными статьями экспорта являются продукция черной металлургии, продукты питания, товары народного потребления, уточняет пресс-служба.

Товарооборот же с Таджикистаном в 2017 году составил 43,5 миллиона долларов (87,3% к аналогичному периоду 2016 года), в том числе: экспорт – 43,5 миллиона долларов. Основными статьями экспорта являются продукция чёрной и цветной металлургии, продукты питания, товары народного потребления, сообщает пресс-служба.

Челябинская область продолжает наращивать экспортные поставки. Так, по итогам первого квартала регион вышел на второе место среди регионов-экспортеров в Казахстан (прирост 27,6% к аналогичному периоду прошлого года), в Киргизию (прирост 18,7%), прирост экспорта в Узбекистан по итогам первого квартала составляет 55,8% по отношению к первому кварталу 2017 года, уточняется в сообщении.