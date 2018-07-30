Путин подписал закон об увеличении минимального капитала страховщиков

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении требований к страховым организациям в целях защиты прав потребителей страховых услуг, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ предусматривает поэтапное увеличение минимального размера уставного капитала страховщиков до 300 миллионов рублей со 120 миллионов рублей, для занимающихся страхованием жизни — до 450 с 240 миллионов рублей, для тех, кто занимается перестрахованием, — до 600 с 480 миллионов рублей. Минимальный размер уставного капитала страховщиков, осуществляющих обязательное медицинское страхование (ОМС), должен составлять 120 миллионов рублей.

Закон также изменяет порядок расчета страховщиками страховых тарифов. Они должны рассчитываться в соответствии со стандартами актуарной деятельности, а не в соответствии с методикой расчета страховых тарифов, как раньше. Страховщик должен будет утвердить методику расчета страховых тарифов, содержащую указание на стандарты актуарной деятельности.

Для получения лицензии на посредническую деятельность в качестве страхового брокера соискатель должен будет представить банковскую гарантию на сумму не менее 3 миллионов рублей или документы, подтверждающие наличие у него собственных средств в аналогичном размере.

Страховщикам, включая перестраховочные организации, запрещается заниматься предпринимательской деятельностью, не связанной со страховым делом. Однако для обеспечения своей деятельности страховщики будут вправе самостоятельно инвестировать собственные средства (капитал) и средства страховых резервов, осуществлять сделки с имуществом. Страховые организации, кроме осуществляющих ОМС, должны будут утвердить положения об оценке, диверсификации страховых рисков и управлении ими, об осмотре застрахованных и подлежащих страхованию (перестрахованию) объектов.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2019 года. При этом страховщики, занимающиеся лишь ОМС, должны довести свой минимальный уставный капитал до 120 миллионов рублей к 2020 году. Страховые организации, не занимающиеся страхованием жизни, обязаны довести минимальный уставный капитал к 2020 году до 180 миллионов рублей, к 2021 году — до 240 миллионов рублей, к 2022 году — до 300 миллионов рублей; страховщики жизни — до 310, 380 и 450 миллионов рублей соответственно. Минимальный уставный капитал страховщиков, осуществляющих перестрахование, в том числе, сочетающих его со страхованием, должен увеличиться до 520, 560 и 600 миллионов рублей к 2020, 2021 и 2022 году соответственно.