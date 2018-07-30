Путин предложил главе Красноярского края обсудить строительство метро

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент РФ предложил губернатору Красноярского края обсудить вопрос строительства метро с кабмином.

"Если позволите, Владимир Владимирович, о теме метро. Учитывая, что тема финансовоемкая, естественно, она просто уходит. Я опасаюсь, что она может уйти в никуда. Я отдаю себе отчет, что на самом деле 65 миллиардов (рублей) – это серьезная сумма. Мне кажется, мы могли бы к этому подойти, может быть, с иных позиций – комплексное решение по скоростным видам городского транспорта (где-то электричка, где-то есть новые скоростные трамваи), с тем, чтобы это не стало домашним заданием чисто Красноярского края", — сказал губернатор края Александр Усс на встрече с Путиным.

Глава государства предложил еще раз подумать над этим вопросом.

"Эта тема не должна умереть. Давайте к ней вернемся. Подъезжайте, мы поговорим с участием правительства, минфина, со всеми коллегами, которые занимаются пространственным развитием, о котором вы говорили, о чем я говорил в послании. Здесь есть о чем поговорить. Там средства выделяются, конечно, на всю страну, но выделяются на всю страну не теоретически, а в преломлении к каким-то регионам. Давайте обязательно к этому вернемся", — добавил Путин.

Во время посещения Красноярска в феврале президент Владимир Путин не исключил, что в городе появится метро: на встрече по экологической ситуации в Красноярском крае глава государства обещал, что проект строительства одной подземной ветки будет рассмотрен. По мнению Усса, ввод в эксплуатацию подземного вида транспорта позволит улучшить не только транспортную, но и экологическую ситуацию в городе. В строительство метро было вложено около 12 миллиардов рублей, однако в 1990-х годах его прекратили строить.

Власти Красноярского края ждут выделения из федерального бюджета миллиарда рублей на актуализацию проекта метро в Красноярске, сообщил в минувшую пятницу глава региона.