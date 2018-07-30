Наиболее сложный этап интеграции Крыма пройден, заявил Медведев

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Наиболее сложный этап интеграции Крыма в российское экономическое и инфраструктурное пространство пройден, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник на совещании о социально-экономическом развитии Крыма и Севастополя.
"Сегодня можно сказать, что наиболее трудный этап пройден, мы вошли в режим более спокойной плановой работы", — подчеркнул глава кабмина РФ.
Он заметил, что на полуострове нужно создать "совершенно иные стандарты жизни, стандарты отдыха, новую социальную среду, превратить Крым в динамично развивающийся регион".
По словам Медведева, уже более трети мероприятий и объектов в рамках действующей федеральной целевой программы развития полуострова завершены, еще более половины находятся в работе. К числу последних относятся строительство дорог, социальных объектов, энергетический комплекс, инженерная инфраструктура.
Говоря о развитии полуострова в последние четыре года, глава кабмина напомнил, что перед властями стояли беспрецедентные задачи по интеграции Крыма в правовое, инфраструктурное, экономическое пространство РФ.
"Мы приняли десятки нестандартных решений и по энергоснабжению, по водоснабжению, по обеспечению газом, транспортом. В прошлом регион десятилетиями недофинансировался", — подчеркнул Медведев.
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