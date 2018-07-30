В МЭР предложили продлить ФЦП по развитию Крыма до 2022 года

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости. Министерство экономического развития РФ предлагает продлить до 2022 года федеральную целевую программу по развитию Крыма и увеличить ее финансирование минимум на 37 миллиардов рублей, сообщил глава ведомства Максим Орешкин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.

"Программа задумывалась на 5 лет (сейчас срок программы — до 2020 года — ред.), но уже есть определенный объем накопленных поручений по новым объектам, поэтому здесь мы подготовили предложения по продлению программы до 2022 года с увеличением ее финансирования. Вот как минимум те объекты, которые сейчас есть, это уже описанные объекты на 37 миллиардов рублей", — сказал он.

Орешкин уточнил, что речь идет о 85 объектах в Крыму и 55 объектах в Севастополе.

Министр напомнил, что объем пятилетней программы составляет более 800 миллиардов рублей, 790 из которых приходится на федеральный бюджет. "Помимо этих ресурсов в инфраструктуру региона также активно инвестируются сотни миллиардов средств государственных компаний по разного рода проектам", — добавил он.

"У нас на текущую дату реализация 501 объекта и мероприятия, это примерно 80%, осуществляется в соответствии со сроками план-графика и взятыми обязательствами. По 120 объектам у нас есть отставание:…хуже всего ситуация у Минобрнауки — 15 объектов, 33% от общего количества объектов, Росжелдора — по 3 объектам, или 75%, республики Крым — по 72 объектам, или 16%, и город Севастополь — 20 объектов, или 22% соответственно", — сказал Орешкин.

По словам министра, близки к завершению проекты по строительству новых ТЭС, аэропортового комплекса, трассы "Таврида", а также по созданию новой инженерной инфраструктуры, которая позволит обеспечить водой восточный Крым.

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