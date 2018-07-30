МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Россия по показателю абсолютного значения цен принадлежит к странам с самым дешевым бензином, но по соотношению цены и доходов населения занимает средние позиции в Европе, подсчитали эксперты РИА Рейтинг.

"Исследования РИА Рейтинг по ценам на бензин в Европе свидетельствуют о том, что Россия по доступности бензина с октановым числом 95 занимает 16-е место среди проанализированных 33 европейских стран", — прокомментировали эксперты агентства.

По данным исследования РИА Рейтинг, опубликованного в июле, жители Люксембурга могли приобрести на свои средние зарплаты в первом полугодии 2018 года больше всего бензина в Европе — 2,7 тысячи литров. Второе место заняла Норвегия с 2,2 тысячи литров. В первую пятерку рейтинга вошли Австрия, Великобритания и Швеция: жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1,8 тысячи литров бензина.

Последнее место по доступности бензина для населения занимает Украина. Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 244 литра топлива, что в 11 раз меньше лидирующего Люксембурга и в 3,5 раза меньше, чем в России. Аутсайдерами являются также Болгария, Румыния и Латвия, жители которых могут позволить себе приобрести не более 500 литров бензина в месяц.

Агентство Блумберг ранее представило рейтинг стран с самым дешевым и дорогим в мире бензином АИ-95. По версии агентства, самое дешевое топливо продается в Венесуэле, где литр этого бензина стоит менее 0,01 доллара. На втором месте расположился Иран с ценой 0,28 доллара, тройку замкнул Кувейт с показателем 0,35 доллара за литр. В первую десятку стран с самым дешевым бензином вошла и Россия (0,72 доллара за литр).