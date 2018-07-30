МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Россия по показателю абсолютного значения цен принадлежит к странам с самым дешевым бензином, но по соотношению цены и доходов населения занимает средние позиции в Европе, подсчитали эксперты РИА Рейтинг.
"Исследования РИА Рейтинг по ценам на бензин в Европе свидетельствуют о том, что Россия по доступности бензина с октановым числом 95 занимает 16-е место среди проанализированных 33 европейских стран", — прокомментировали эксперты агентства.
По данным исследования РИА Рейтинг, опубликованного в июле, жители Люксембурга могли приобрести на свои средние зарплаты в первом полугодии 2018 года больше всего бензина в Европе — 2,7 тысячи литров. Второе место заняла Норвегия с 2,2 тысячи литров. В первую пятерку рейтинга вошли Австрия, Великобритания и Швеция: жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1,8 тысячи литров бензина.
Агентство Блумберг ранее представило рейтинг стран с самым дешевым и дорогим в мире бензином АИ-95. По версии агентства, самое дешевое топливо продается в Венесуэле, где литр этого бензина стоит менее 0,01 доллара. На втором месте расположился Иран с ценой 0,28 доллара, тройку замкнул Кувейт с показателем 0,35 доллара за литр. В первую десятку стран с самым дешевым бензином вошла и Россия (0,72 доллара за литр).