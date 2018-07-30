Арбитраж Москвы прекратил дело о банкротстве головной компании группы Fesco

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), головной компании транспортной группы Fesco, входящей в группу "Сумма", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Дело о банкротстве было возбуждено в апреле по заявлению управляющей компании "Арсагера". На предыдущем заседании ДВМП подало ходатайство о прекращении производства по делу. Представитель ДВМП тогда заявил в суде, что компания является субъектом естественной монополии на транспорте, для таких предприятий "установлен особый порядок банкротства".

"Ходатайство удовлетворить, прекратить производство по делу", — огласила решение судья.