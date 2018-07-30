Путин подписал закон о праве ЦБ давать АСВ кредиты без обеспечения

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о взаимодействии аудиторов банков с Банком России, который допускает предоставление ЦБ кредитов без обеспечения Агентству по страхованию вкладов (АСВ) на любые цели, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ делает открытым перечень целей, на которые ЦБ вправе по решению своего совета директоров предоставлять АСВ кредиты без обеспечения на срок до пяти лет.

В настоящее время подобные кредиты выдаются для обеспечения финансовой устойчивости системы страхования вкладов, финансирования выплат возмещений по вкладам, осуществления мероприятий для предупреждения банкротства банков или урегулирования их обязательств.

Закон уточняет, что такие кредиты могут предоставляться и в "иных целях", тем самым и делая перечень целей открытым.